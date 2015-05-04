Гребенщикова Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1930
Дата смерти04.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1930
Отец: Котов Иван Елисеевич
Мать: Котова Анна Ерофеевна
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Гребенщикова Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич
Рождение ребёнка
24.09.1955
Дочь: Гребенщикова Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич
Рождение ребёнка
20.01.1958
Дочь: Юркова Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич
Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1969
Дочь: Гребенщикова Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенщиков Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич
Смерть
04.05.2015