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Гребенщикова Галина Ивановна

Место рождения

Зипуново, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

29.11.1930

Дата смерти

04.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1930

Отец: Котов Иван Елисеевич

Мать: Котова Анна Ерофеевна

Зипуново, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.10.1953

Дочь: Гребенщикова Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич

Рождение ребёнка
24.09.1955

Дочь: Гребенщикова Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич

Рождение ребёнка
20.01.1958

Дочь: Юркова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич

Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1969

Дочь: Гребенщикова Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенщиков Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Афанасий Провентьевич

Смерть
04.05.2015
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