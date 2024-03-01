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Наппу Симо Юрьевич
Наппу Симо Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1675
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Наппу Юрий Генрихович
Около 1640 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец:
Наппу Юрий Генрихович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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