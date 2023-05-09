Дё Виталий Санчунович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2007
Сын: Дё Тимур Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 10.03.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности