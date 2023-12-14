Скрыбыкина (Капитонова) Капиталина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыбыкина (Капитонова) Капиталина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1974

Сын: Скрыбыкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1978

Дочь: Романова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыбыкин Николай Николаевич

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