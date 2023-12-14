Скрыбыкина (Капитонова) Капиталина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1974
Сын: Скрыбыкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1978
Дочь: Романова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно