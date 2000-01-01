Барышников Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долганов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долганова Анна