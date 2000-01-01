Барышников Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долганова Анна

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