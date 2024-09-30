Барндык (Вайтти) Вальборга Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Вайтти) Вальборга Адамовна

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.01.1883

Дата смерти

13.02.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.07.1909

Муж: Барндык Петр Абрамович

Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Барндык Иван Петрович

Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Пуранен (Барндык) Анна Петровна

Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
13.02.1912

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