Барндык (Вайтти) Вальборга Адамовна
Место рождения
Дата рождения29.01.1883
Дата смерти13.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1909
Рождение ребёнка
17.06.1910
Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Пуранен (Барндык) Анна Петровна
Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович
Смерть
13.02.1912