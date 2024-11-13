Соломонида Селиверстова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломонида Селиверстова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.11.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1785 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Селиверст (Сильвестр) Григорьев

Мать: Фекла Иудина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.11.1847 ст.
в Раменье 5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXD-873?i=302&cc=1921824 41 год от простуды

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