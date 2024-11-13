Соломонида Селиверстова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти22.11.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Селиверст (Сильвестр) Григорьев
Мать: Фекла Иудина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.11.1847 ст.
в Раменье 5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXD-873?i=302&cc=1921824 41 год от простуды