Шаляпин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1838
Дата смерти13.06.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
(починок Лагуновский) Родился в крестьянской семье. Отец: Яков Родионович Шаляпин, р. 4 октябрь 1798; мать: Параскева Яковлевна ?
Место жительства
1856
Крестьянин, ушёл на заработки в город. Почти самостоятельно обучился грамоте, стал заниматься письмоводством.
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: не указана
Преображенская церковь села Вожгалы. Жена: Евдокия Михайловна Прозорова (Шаляпина) [Прозоровы] р. 3 август 1845 ум. 1891
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1901
Сын Фёдор Иванович поместил в больницу больного отца.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.1901
Умер в больнице. Похоронен в церковной ограде Преображенской церкви с правой стороны от алтаря (захоронения там снесены ещё в 1930-е годы)