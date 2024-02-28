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Шаляпин Иван Яковлевич

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Место рождения

Лагуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.05.1838

Дата смерти

13.06.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Лагуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
(починок Лагуновский) Родился в крестьянской семье. Отец: Яков Родионович Шаляпин, р. 4 октябрь 1798; мать: Параскева Яковлевна ?
Место жительства
1856
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестьянин, ушёл на заработки в город. Почти самостоятельно обучился грамоте, стал заниматься письмоводством.
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: не указана

Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Преображенская церковь села Вожгалы. Жена: Евдокия Михайловна Прозорова (Шаляпина) [Прозоровы] р. 3 август 1845 ум. 1891
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Сын: Шаляпин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1901
Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Сын Фёдор Иванович поместил в больницу больного отца.
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.06.1901
Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Умер в больнице. Похоронен в церковной ограде Преображенской церкви с правой стороны от алтаря (захоронения там снесены ещё в 1930-е годы)
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