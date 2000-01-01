Хальбига
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамадиев Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флора
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саяра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зухра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: не указан