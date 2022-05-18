Платонова (Ледовских) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1961
Дата смерти18.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1961
Рождение ребёнка
01.04.1983
Дочь: Суслова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1984
Сын: Платонов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.06.1991
Сын: Платонов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1994
Дочь: Старикова Кристина Михайловна
Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2022