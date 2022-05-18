Платонова (Ледовских) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Ледовских) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1961

Дата смерти

18.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1961

Отец: Ледовских Григорий Андреевич

Мать: Ледовских Алия Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1983

Дочь: Суслова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
06.09.1984

Сын: Платонов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1991

Сын: Платонов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1994

Дочь: Старикова Кристина Михайловна

Отец ребёнка: Платонов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Михаил Григорьевич

Смерть
18.05.2022