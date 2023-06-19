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Сушенцов Иван Андреевич
Сушенцов Иван Андреевич
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Место рождения
Кундуштур
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1911
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Сушенцов Андрей Васильевич
1873 г.р.
Мать
Сушенцова (Виногорова) Наталья Николаевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Сушенцов Андрей Васильевич
Мать:
Сушенцова Наталья Николаевна
Кундуштур
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1993
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