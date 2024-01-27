Ерошкина (Жабина) Таисия (Татьяна) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкина (Жабина) Таисия (Татьяна) Никитична

Место рождения

Красносельск, Армения

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

17.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Жабин Zhabin Jabin Никита Алексеевич (Александрович)

Мать: Жабина (астахова Девичья Или По Первому Мужу) Прасковья Федоровна

Красносельск, Армения
Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Тутунина Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Ерошкин Сергей Васильевич

Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Сергей Васильевич

Смерть
17.12.1991
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