Ерошкина (Жабина) Таисия (Татьяна) Никитична
Место рожденияКрасносельск, Армения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти17.12.1991
ПолЖенский
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Место
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Рождение
07.11.1917
Отец: Жабин Zhabin Jabin Никита Алексеевич (Александрович)
Мать: Жабина (астахова Девичья Или По Первому Мужу) Прасковья Федоровна
Красносельск, Армения
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Тутунина Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Ерошкин Сергей Васильевич
Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1991