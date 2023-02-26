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Александра Григорьева

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Место рождения

д.Болкашины Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

07.10.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Болкашины Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Иван Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
07.10.1902
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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