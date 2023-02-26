Александра Григорьева
Место рожденияд.Болкашины Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти07.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Болкашины Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901
Муж: Иван Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
07.10.1902
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов