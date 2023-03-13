Феоктистъ Михайловъ
Место рождениядеревни Окатовой
Дата рождения1745
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Малахиевъ Михаилъ
Мать: Софья Малахиева
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1774
Сын: Михаилъ
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Филиппова Авдотья
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кирсанова Салманида
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Смерть
1794