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Феоктистъ Михайловъ

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Место рождения

деревни Окатовой

Дата рождения

1745

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Малахиевъ Михаилъ

Мать: Софья Малахиева

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1774

Сын: Михаилъ

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Филиппова Авдотья

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кирсанова Салманида

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Смерть
1794
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