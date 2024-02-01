Скрябикова (Попова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябикова (Попова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Попов Иван Федорович

Мать: Попова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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