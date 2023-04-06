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Стовбун Григорий Филиппович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.01.1887

Дата смерти

05.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887

Отец: Стовбун Филипп Иванович

Мать: Стовбун Ольга Самсоновна

Бракосочетание
10.02.1907

Жена: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: Дергоусова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
11.03.1910

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Стовбун Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Стовбун Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
06.10.1915

Дочь: Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Стовбун Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Стовбун Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1970
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