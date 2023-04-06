Стовбун Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения10.01.1887
Дата смерти05.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887
Отец: Стовбун Филипп Иванович
Мать: Стовбун Ольга Самсоновна
Бракосочетание
10.02.1907
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: Дергоусова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
11.03.1910
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Стовбун Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
06.10.1915
Дочь: Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1918
Сын: Стовбун Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Стовбун Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Стовбун Анастасия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1970