Приезжих Анастасия Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приезжих Анастасия Феофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Приезжих Мария

Отец ребёнка: Приезжих Григорий Андреев

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
станица Михайло-Семеновская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приезжих Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно
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