Приезжих Анастасия Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Приезжих Мария
Отец ребёнка: Приезжих Григорий Андреев
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
станица Михайло-Семеновская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно