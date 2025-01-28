Савицкий Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Савицкий Войцех
Мать: Савицкая ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Савицкий Марцин
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1818
Сын: Савицкий Франц
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Савицкая) Гонората
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Савицкий Фаустин
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1829
Сын: Савицкий Антон
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Савицкий Николай-Валериан
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Савицкий Иосиф
Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина