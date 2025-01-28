Савицкий Станислав 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савицкий Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Савицкий Войцех

Мать: Савицкая ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Савицкий Марцин

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1818

Сын: Савицкий Франц

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Савицкая) Гонората

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Савицкий Фаустин

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1826

Сын: Савицкий Ипполит-Игнатий

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1829

Сын: Савицкий Антон

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Савицкий Николай-Валериан

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Савицкий Иосиф

Мать ребёнка: Савицкая (Дворжицкая) Антонина

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