Кочергин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кочергин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кочергина Елена Алексеевна

с. Куриловка, Новоузенский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1928

Сын: Кочергин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кочергина Елена Алексеевна

с. Куриловка, Новоузенский район, Саратовская область
Смерть
1952
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