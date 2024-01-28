Кочергин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кочергин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кочергина Елена Алексеевна
с. Куриловка, Новоузенский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1928
Сын: Кочергин Николай Иванович
Мать ребёнка: Кочергина Елена Алексеевна
с. Куриловка, Новоузенский район, Саратовская область
Смерть
1952