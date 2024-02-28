Ефимовская (Скарятина) Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовская (Скарятина) Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.11.1775

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Руза, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1799

Муж: Ефимовский Пётр Андреевич

Руза, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Самсонова София Петровна

Отец ребёнка: Ефимовский Пётр Андреевич

Руза, Рузский, Московская область
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимовская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ефимовский Пётр Андреевич

Руза, Рузский, Московская область
Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Руза, Рузский, Московская область
Смерть
1850
Руза, Рузский, Московская область
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