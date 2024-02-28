Ефимовская (Скарятина) Аграфена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения23.11.1775
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1799
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Самсонова София Петровна
Отец ребёнка: Ефимовский Пётр Андреевич
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимовская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ефимовский Пётр Андреевич
Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850