Барадавкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барадавкина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.07.1812

Сын: Барадавкин Иван Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 20.09.1814

Сын: Асосков Федор Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Федул Федотович

Смерть
Неизвестно