Барадавкина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.07.1812
Сын: Барадавкин Иван Федулович
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Рождение ребёнка
Около 20.09.1814
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно