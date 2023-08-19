Максимчук Данил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Максимчук Порфирий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Максимчук Роман Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Елизавета Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно