Максимчук Данил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчук Данил Ефимович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Максимчук Порфирий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Максимчук Роман Данилович

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Елизавета Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчук Параскева Саввична

Смерть
Неизвестно
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