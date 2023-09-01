Жакова (Дубова) Майя Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жакова (Дубова) Майя Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубов Никита Яковлевич

Мать: Дубова Полина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович

Работа или профессия
Неизвестно
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