Жакова (Дубова) Майя Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубов Никита Яковлевич
Мать: Дубова Полина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Жаков Юрий Альфредович
Работа или профессия
Неизвестно