Еперина (Ревнивых) Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Еперин Фрол
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Фроловна
Отец ребёнка: Еперин Фрол
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Фроловна
Отец ребёнка: Еперин Фрол
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья Фроловна
Отец ребёнка: Еперин Фрол
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Еперин Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еперин Фрол
Смерть
Неизвестно