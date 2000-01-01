Еперина (Ревнивых) Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина (Ревнивых) Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Еперин Василий Фролович

Отец ребёнка: Еперин Фрол

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Фроловна

Отец ребёнка: Еперин Фрол

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Фроловна

Отец ребёнка: Еперин Фрол

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья Фроловна

Отец ребёнка: Еперин Фрол

Рождение ребёнка
1773

Сын: Еперин Прокопий Фролович

Отец ребёнка: Еперин Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Фрол

Смерть
Неизвестно
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