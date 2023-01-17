Смольянинова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смольянинов Владимир

Отец ребёнка: Смольянинов Николай

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Смольянинов Николай

Отец ребёнка: Смольянинов Николай

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольянинов Николай

Смерть
2000
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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