Смольянинова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смольянинов Владимир
Отец ребёнка: Смольянинов Николай
Рождение ребёнка
1959
Сын: Смольянинов Николай
Отец ребёнка: Смольянинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смольянинов Николай
Смерть
2000
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно