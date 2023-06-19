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Жабин Василий Семёнович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1890

Отец: Жабин Семён Кузьмич

Мать: Жабина Ксения Викторовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Между 1907 и 1915

Жена: Жабина Ефросинья Георгиевна

Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Жабина Параскева Георгиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Жабин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
12.10.1914

Дочь: Захарченкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
03.04.1917

Сын: Жабин Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Иулиания Васильевна

Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна

Смерть
Неизвестно