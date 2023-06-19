Жабин Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1890
Отец: Жабин Семён Кузьмич
Мать: Жабина Ксения Викторовна
Бракосочетание
Между 1907 и 1915
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
25.05.1911
Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
12.10.1914
Дочь: Захарченкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
03.04.1917
Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Иулиания Васильевна
Мать ребёнка: Жабина Ефросинья Георгиевна
Смерть
Неизвестно