Костылева (--) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (--) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Костылева Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Костылев Илья Трофимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1862

Дочь: Костылева Мавра Ильинична

Отец ребёнка: Костылев Илья Трофимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Илья Трофимович

Смерть
Неизвестно
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