Костылева (--) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Костылева Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Костылев Илья Трофимович
Рождение ребёнка
02.05.1862
Дочь: Костылева Мавра Ильинична
Отец ребёнка: Костылев Илья Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно