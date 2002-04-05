Андреев Ярослав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Ярослав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2002

Отец: Андреев Сергей Николаевич

Мать: Павленко Оксана Петровна