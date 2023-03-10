Черемисинов Сафрон сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Черемисинов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Черемисинов Мефодий
Мать ребёнка: Черемисинова Олимпиада Петровна
крестный родной сын отца Иван
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Черемисинов Иван Софронович
Мать ребёнка: Черемисинова Олимпиада Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно