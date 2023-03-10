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Черемисинов Сафрон сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Черемисинов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Черемисинов Мефодий

Мать ребёнка: Черемисинова Олимпиада Петровна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный родной сын отца Иван
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Черемисинов Иван Софронович

Мать ребёнка: Черемисинова Олимпиада Петровна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисинова Олимпиада Петровна

Смерть
Неизвестно
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