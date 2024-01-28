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Шестопалова Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Василий Ипатьев

Рождение ребёнка
08.05.1892 ст.

Сын: Шестопалов Николай Васильев

Отец ребёнка: Шестопалов Василий Ипатьев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.

Сын: Шестопалов Илья Васильев

Отец ребёнка: Шестопалов Василий Ипатьев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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