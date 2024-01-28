Шестопалова Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1892 ст.
Сын: Шестопалов Николай Васильев
Отец ребёнка: Шестопалов Василий Ипатьев
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Шестопалов Василий Ипатьев
Смерть
Неизвестно