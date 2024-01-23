Власенко Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Николай Евгеньевич

Мать: Ушакова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Константин Алексевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власенко Алексей Владимирович

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