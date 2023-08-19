Турухин Герасим Иосифович
Место рождения
Дата рождения03.03.1865
Дата смерти16.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865
Отец: Турухин Иосиф Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1889
Сын: Турухин Николай Герасимович
Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева
Рождение ребёнка
07.07.1892
Дочь: Михайлищева Ольга Герасимова
Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева
Рождение ребёнка
15.12.1893
Сын: Турухин Игнатий Герасимов
Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева
Рождение ребёнка
03.02.1895
Сын: Турухин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева
Рождение ребёнка
08.11.1902
Сын: Турухин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1937