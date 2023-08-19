Турухин Герасим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухин Герасим Иосифович

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.03.1865

Дата смерти

16.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865

Отец: Турухин Иосиф Васильев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Турухин Николай Герасимович

Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: Михайлищева Ольга Герасимова

Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева

Рождение ребёнка
15.12.1893

Сын: Турухин Игнатий Герасимов

Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева

Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Турухин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Турухин Александр Герасимович

Мать ребёнка: Турухина Епистимия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турухина Епистимия Николаева

Смерть
16.11.1937
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