Дергачёва Марина Агафоновна (илиАфанасьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дергачев Никита Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дергачев Сампсон Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дергачев Иван Егорович (Георгиевич) Младший
Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович
Смерть
Неизвестно