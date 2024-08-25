Дергачёва Марина Агафоновна (илиАфанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачёва Марина Агафоновна (илиАфанасьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
1808

Муж: Дергачев Егор (Георгий) Назарович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дергачев Никита Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дергачев Сампсон Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дергачев Иван Егорович (Георгиевич) Младший

Отец ребёнка: Дергачев Егор (Георгий) Назарович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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