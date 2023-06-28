Степаненко Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1902 ст.

Сын: Степаненко Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Степаненко Николай Антонович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Николай Антонович

Смерть
Неизвестно