Найденов Константин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайденов Константин Семенович

Найденов Константин Семенович

Место рождения

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

12.05.1909 ст.

Дата смерти

25.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909 ст.

Отец: Найденов Семен Федорович

Мать: Найденова Пелагея Ивановна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №107, стр. 105
Место жительства
25.03.1942
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Москва, станция Кусково, 2-ой почтовый ящик, д. 8б.
Смерть
25.03.1942
Причина выбытия: убит Убит под деревней Бобарево, Ленинского района, Смоленской обл. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Оленин. р-н, д. Торопино.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close