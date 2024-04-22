Найденов Константин Семенович
Место рождения
Дата рождения12.05.1909 ст.
Дата смерти25.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909 ст.
Метрика о рождении: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №107, стр. 105
Место жительства
25.03.1942
Москва, станция Кусково, 2-ой почтовый ящик, д. 8б.
Смерть
25.03.1942
Причина выбытия: убит Убит под деревней Бобарево, Ленинского района, Смоленской обл. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Оленин. р-н, д. Торопино.