Заброда (Кирпу) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заброда (Кирпу) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1957

Отец: Кирпу Иван Потапович

Мать: Кирпу Мария Павловна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Ковтун Марина Владимировна

Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Плесовских Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Заброда Иван Владимирович

Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заброда Владимир Васильевич

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