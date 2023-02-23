Заброда (Кирпу) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1957
Отец: Кирпу Иван Потапович
Мать: Кирпу Мария Павловна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Ковтун Марина Владимировна
Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Плесовских Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1985
Сын: Заброда Иван Владимирович
Отец ребёнка: Заброда Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно