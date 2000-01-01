Смалий Петр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смалий Петр Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смалий Прокофий

Мать: Смалий Ульяна

Смерть
1970
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