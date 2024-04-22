Старцев Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Старцев Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Старцев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Старцева Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Старцев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.
Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892