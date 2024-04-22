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Старцев Андрей Прокопьевич

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Старцев Прокопий Антонович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Старцев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Старцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Старцева Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Старцев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Старцев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.

Сын: Старцев Трафим Андреевич

Мать ребёнка: Старцева Анастасия Елизаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Анастасия Елизаровна

Смерть
1892
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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