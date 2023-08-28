Гридчина Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1910
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Гридчин Григорий Прохоров
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно