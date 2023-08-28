Гридчина Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Гридчин Иван Прохоров

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Гридчин Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Ефимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридчин Прохор Ефимов

Смерть
Неизвестно
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