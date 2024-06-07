Коновалова Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Коновалова Варвара Даниловна
Отец ребёнка: Коновалов Данило Егорович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коновалов Тимофей Данилович
Отец ребёнка: Коновалов Данило Егорович
Смерть
Неизвестно