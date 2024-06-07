Коновалова Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Данило Егорович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Коновалова Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Коновалов Данило Егорович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Коновалов Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Коновалов Данило Егорович

Смерть
Неизвестно

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