Ксенофонтов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенофонтов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Михаил
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Иван
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Николай
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Пётр
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра
Брюхово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенофонтова Александра
Смерть
Неизвестно