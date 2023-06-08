Ксенофонтов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенофонтов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Михаил

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Иван

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Николай

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Пётр

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра

Брюхово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Александра

Смерть
Неизвестно