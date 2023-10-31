Исаева Олина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1983
Отец: Исаев Валерий Борисович
Мать: Исаева Галия Гакифовна
Рождение ребёнка
18.09.2005
Дочь: Полозова Дарья Ярославовна
Отец ребёнка: Полозов Ярослав Юрьевич
Рождение ребёнка
26.04.2012
Дочь: Полозова Василиса Ярославовна
Отец ребёнка: Полозов Ярослав Юрьевич
Рождение ребёнка
06.03.2014
Дочь: Полозова Алёна Ярославовна
Отец ребёнка: Полозов Ярослав Юрьевич