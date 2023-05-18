Гурьянов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов Василий

Гурьянов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1954

Сын: Гурьянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно