Гурьянов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1954
Сын: Гурьянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно