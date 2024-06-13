Марк Романович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарк Романович

Марк Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Роман Фадеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1856

Жена: Анна Никифоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Маркович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
01.07.1861

Дочь: Аграфена Марковна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Пётр Маркович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.