Марк Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Роман Фадеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1856
Жена: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Маркович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
01.07.1861
Дочь: Аграфена Марковна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Пётр Маркович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно