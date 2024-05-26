Маракулин Тимофей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаракулин Тимофей Кириллович

Маракулин Тимофей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877

Отец: Маракулин Кирилл Титов

Мать: Маракулина Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маракулина Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина

Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.

Дочь: Маракулина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина

Мезень, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
В документах дата рождения - 10.02.1912
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Маракулина Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Маракулин Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.