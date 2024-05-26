Маракулин Тимофей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маракулина Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.
Дочь: Маракулина Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина
Мезень, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
В документах дата рождения - 10.02.1912
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Маракулина Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Маракулин Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Маракулина Ефросиния Лукина
Смерть
Неизвестно