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Башаев Егор Михайлович

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башаева Елена

Рождение ребёнка
1801

Сын: Башаев Никита Егорович

Мать ребёнка: Башаева Елена

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Башаев Иван Егорович

Мать ребёнка: Башаева Елена

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Башаев Лукъян Егорович

Мать ребёнка: Башаева Елена

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1835

Сын: Башаев Василий Егорович

Мать ребёнка: Башаева Елена

Смерть
Неизвестно

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