Башаев Егор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башаева Елена
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Башаева Елена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Башаев Иван Егорович
Мать ребёнка: Башаева Елена
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Башаева Елена
Рождение ребёнка
После 1835
Мать ребёнка: Башаева Елена
Смерть
Неизвестно