Стаецкая Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения06.12.1803 ст.
Дата смертиМежду 1803 и 1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1803 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 06.12.1803, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=556
Смерть
Между 1803 и 1811 ст.
Дата смерти определена по исповедной ведомости за 1811 г. (не найдена во дворе 104)