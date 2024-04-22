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Стаецкая Анна Иосифовна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

06.12.1803 ст.

Дата смерти

Между 1803 и 1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1803 ст.

Отец: Стаецкий Иосиф Ефимович

Мать: Стаецкая Пелагея Фёдоровна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 06.12.1803, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=556
Смерть
Между 1803 и 1811 ст.
Дата смерти определена по исповедной ведомости за 1811 г. (не найдена во дворе 104)
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