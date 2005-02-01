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Трегуб Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегуб Алексей Андреевич

Мать: Стриженко Матрена Матвеевна

Бракосочетание
1960

Муж: Тугайбей Василий

Рождение ребёнка
26.09.1960

Дочь: Тугайбей Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тугайбей Василий

Верхняя Орелька, Харківська область
Место жительства
1961
Каменоломни, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.02.2005

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