Трегуб Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1960
Муж: Тугайбей Василий
Рождение ребёнка
26.09.1960
Дочь: Тугайбей Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тугайбей Василий
Верхняя Орелька, Харківська область
Место жительства
1961
Каменоломни, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.02.2005