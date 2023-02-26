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Васильев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Васильев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Васильев Алексей Максимович

Мать ребёнка: ?

д.Гусаково Лобковской волости Смоленского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Васильев Константин Максимов

Мать ребёнка: ?

д.Гусаково Лобковской волости Смоленского уезда Смоленской губ.
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