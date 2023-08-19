Шипицын Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Пётр Фёдорович

Место рождения

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шипицын Фёдор Ефремович

Мать: Шипицына Прасковья Степановна

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
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