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Шипицын Пётр Фёдорович
Шипицын Пётр Фёдорович
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Место рождения
Васли-Илешь
, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1882
Пол
Мужской
Отец
Шипицын Фёдор Ефремович
1857 г.р.
Мать
Шипицына (Пауткина) Прасковья Степановна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Шипицын Фёдор Ефремович
Мать:
Шипицына Прасковья Степановна
Васли-Илешь
, Уржумский уезд, Вятская губерния
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